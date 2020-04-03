中職／球員保持社交距離 擊掌後馬上噴酒精消毒

「社交距離」要在比賽中落實，難度很高，就連場上球員常見的擊掌慶賀，也成一門學問，富邦悍將隊胡金龍說：「還是要擊掌，但之後要馬上噴酒精」。

球員防疫都很小心，球隊對大家的健康自主管理要求也很高，悍將隊副領隊陳昭如說：「我們都是團進團出，吃飯改成餐盒，嚴禁在外飲宴。」

球員生活密切相連，要保持「社交距離」有難度，陳昭如認為，球隊自己是一個團體，不算是不特定對象，但該有的控管一定會做好。

胡金龍也覺得球員間保持「社交距離」不容易，畢竟在球場接觸的時間太長，「雖然不能百分之百做到，但也會提醒自己要小心」。

過往球隊得分、敲出全壘打，球員都會在場邊歡呼擊掌、甚至擁抱慶賀，胡金龍以此為例，「避免不了，但休息區有酒精，馬上就會去消毒」。

悍將隊球員洗手也很勤快，球團在休息室裡都有準備，胡金龍說：「我們多數都在家裡或球場，彼此提醒盡量減少外出。」

胡金龍說：「現在不敢去公共場合，在家看平台電影，吃飯最常叫外送。」