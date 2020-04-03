日職／藤浪上壽司趴染肺炎？ 與會者爆料事件始末

阪神投手藤浪晉太郎確診新冠肺炎，先前才被達比修有讚機警，不過有爆料指稱藤浪是在白色情人節當天，參加多達32人的「壽司趴」，才導致感染肺炎，重挫先前優質形象。

阪神球團原本公布這場餐會只有12人參加，於友人家中，但經持續追蹤，共有12位男性、20位女性先後到場，阪神則有7名球員參加。爆料者稱：「跟藤浪等3個確診者一同出席的還有高山，還有1位強壯的外野手，以及2名投手，除高山外都不是常駐一軍的年輕球員。」

爆料者繼續補充：「贊助商的社長及其3名男性友人也有與會，另有北新地酒店的媽媽桑負責接待，吃飯時間就是這12個人。」，而根據消息指出，此位媽媽桑曾參加過因新冠肺炎去世的藝人志村健生日宴。

爆料者也指出，晚間10點餐敘結束後，年輕球員因門禁先行離席，此後多名女孩前後由媽媽桑迎接進入房間，與剩下的球員及與會人士聯誼，其中日後同樣染病的伊藤隼太和媽媽桑交換了聯絡資料，藤浪則和一名據稱長相跟吉高由里子女孩交換了LINE。

這場聯誼直到半夜12點才結束，雖伊藤、藤浪有如時告訴球團聯誼經過，但顯然高層不夠謹慎，未將此事公開，球團社長在僅記者會上說是12人的聚餐，導致球員掩蓋事實的假象。