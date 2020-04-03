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韓職／NC恐龍隊二軍教練發燒 訓練再次喊停

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
韓職NC恐龍隊今天又傳出有二軍教練出現疑似感染的症狀，全隊又暫停訓練。 截圖自NC恐龍官方粉絲團
韓職NC恐龍隊今天又傳出有二軍教練出現疑似感染的症狀，全隊又暫停訓練。 截圖自NC恐龍官方粉絲團

南韓職棒新球季因新冠肺炎延後開打，各隊閉門操練期間，NC恐龍隊今天又傳出有二軍教練出現疑似感染的症狀，赴醫院進行篩檢並返家自我隔離，全隊訓練立刻暫停，全員回家等候進一步消息。

恐龍隊今天指出，球隊二軍有一名教練在清晨出現發燒、發冷的症狀，已赴醫療機構進行檢查，並進行自主隔離。

NC恐龍隊也立即取消今天的訓練行程，要選手待在家裡休息，待檢驗結果出爐後再決定球隊是否恢復訓練，二軍的訓練場地馬山球場也已關閉。

恐龍隊二軍在3月20日就曾有二軍選手出現發燒、咳嗽等疑似感染症狀，除了該名選手以及與他有近距離接觸的隊友進行隔離，在篩檢結果出爐前，二軍暫停練球，而檢驗結果出爐為陰性，球隊隨即恢復訓練。

3月31日則傳出斗山熊隊有一軍球員因胸口不適就醫，經電腦斷層與核磁共振檢查後確定有肺炎症狀，一軍暫停練球，全員在家隔離，而該選手經新冠肺炎篩檢結果為陰性，全隊預計4月4日恢復練球。

NC恐龍 斗山熊

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