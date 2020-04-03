棒球／無約旅外球員投入中職選秀 有望創近5年最多

中華職棒新球季延後開幕，季中選秀也比過往晚了2周，將於7月20日在台中好運來洲際宴展中心舉行，多名無合約在身的旅外選手可能投入選秀，人數有機會創近5年來最多。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國職棒新球季都受影響，中職新球季敲定4月11日開打，成為賽史最晚開幕戰，季中選秀也延後，大聯盟球季則是一延再延，最壞的情況更可能整季泡湯，影響旅美球員生涯。

在新冠肺炎疫情爆發前，我國旅美好手中就有具大聯盟資歷的投手王維中、曾仁和，以及捕手張進德仍是「待業中」，疫情爆發後想爭取新約更困難。小熊隊小將李其峰則是因個人考量自請離隊，另外兩名旅日投手廖任磊、郭俊麟同樣無約在身。

為延續職業生涯，投入中職選秀將是旅外選手的選項之一，其中「最大咖」的王維中如果決定投入選秀，將是味全龍隊的「狀元」人選，是否回台發展或繼續等待旅外機會，仍受到關注。

過去旅外球員回歸潮的高峰期出現在2012至2013年，兩年分別有10人、9人投入中職選秀，2015年出現包括林哲瑄、蔣智賢、倪福德等10名有過旅外資歷的球員報名，堪稱選秀「大物年」，其中僅陽耀勳落選，但以自主培訓選手身份加入Lamigo桃猿隊（現為樂天桃猿）。

2016年起旅外歸國潮退燒，當年選秀僅林家慶（現名林驛騰）報名，但最終落選；2017年共有5名具旅外資歷的球員參與選秀，其中陳品捷、羅國華、林逸翔獲青睞，林驛騰與李杜軒落選；2018年以李振昌為首，共有3人投入選秀、2人中選，落選的林驛騰在去年繼續挑戰，被味全龍隊選進。