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日職／開幕延期到5月有共識 12球團開會討論

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
就太平洋、中央聯盟日前開會的結論，日職延期到5月似乎已成共識。 歐新社
就太平洋、中央聯盟日前開會的結論，日職延期到5月似乎已成共識。 歐新社

日本職棒今天將召開12球團會議，討論開幕戰日期是否再度延後，但就太平洋、中央聯盟日前開會的結論，延期到5月似乎已成共識，至於是否採用無觀眾比賽則是另一項重點。

中央聯盟6支球團昨天開會，要如日前預期的4月24日開幕，目前看來難度很高，太平洋聯盟在3月31日開會時，也表達會在12球團會議上提出延期的意見，並且考慮縮短143場的例行賽賽程。

12球團會議重點預期放在開幕日延期到何時，且能保有打完143場的可能性，日前有日本媒體透露，若再度延後開幕戰，有可能將日期訂在5月8日，目前最新可能在5月中旬或下旬，甚至有相關人士表示：「5月中開幕很困難。」

如果照目前考量的開幕時程，可能會與原訂5月26日開打的交流賽日期重疊，而交流賽一般為期三周，代表球季開打後，各球團要到6月中旬才有機會跟所屬聯盟的球隊對戰，交流賽日期如何調整也是議題之一。

另一項重點議題是討論「無觀眾試合」的可能性，日職會長齊藤惇日前表示，不開放觀眾進場是「最後的選項」，但隨著新冠肺炎在日本的疫情仍持續擴散，延後到5月開打也很難期待有觀眾進場。

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