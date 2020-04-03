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棒球／大學畢業生拚選秀 恐強碰旅外回歸潮

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
不少即將畢業的大學好手把目標放在今年中職季中選秀，沒預期到的是可能碰上多名旅外好手返國競爭，順位恐受影響。 中央社
不少即將畢業的大學好手把目標放在今年中職季中選秀，沒預期到的是可能碰上多名旅外好手返國競爭，順位恐受影響。 中央社

不少即將畢業的大學好手把目標放在今年中職季中選秀，沒預期到的是可能碰上多名旅外好手返國競爭，順位恐受影響，文化大學強打捕手蔣少宏坦言，這是先前沒想過的事，接下來必須在春季聯賽拿出應有表現來證明自己。

蔣少宏在高中畢業後就設定進入大學磨練，待滿4年再投入選秀，而原本依照自己的預期，今年即戰力捕手可能沒太多人競爭，頭號對手預期為去年U18世界盃奪冠國手、來自穀保家商的林辰勳。

然而目前無合約在身的旅外球員包括投手郭俊麟、王維中、廖任磊、曾仁和以及捕手張進德等人，受到疫情影響，要爭取新合約的難度更高，還有自請離隊的小熊隊投手李其峰，預計有多名旅外球員考慮參與中職選秀。

對於今年應屆畢業的大學好手來說，選秀空間受壓縮，蔣少宏在去年底曾和張進德、響尾蛇隊捕手林家正一同自主訓練，如今可能在選秀過程面臨張進德的強力競爭。

蔣少宏指出，自己在大專棒球聯賽複賽與決賽的打擊沒有發揮，是比較可惜的地方，接下來將利用春季聯賽拿出應有水準來證明自己。

同樣是大四畢業要投入選秀的文化強投姚杰宏，面對旅外投手回歸，他說：「原本只知道可能有1、2個回來，沒想到會有這麼多人，大四球員是會受到一些影響，但對自己來說，不會去想要拚第幾輪，就先進去職棒的環境努力。」

選秀 張進德 中職

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