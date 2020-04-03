棒球／升大四表現大突破 姚杰宏目標150公里拚選秀

文化大學王牌投手姚杰宏日前在大專棒球聯賽4強戰對開南大學繳出優質先發，雖不敵余謙燃燒168球完投的表現，但升上大四後表現大幅成長，新目標是把球速提升至150公里，並在畢業後投入今年中職季中選秀。

姚杰宏過去就讀強恕高中時就是主力投手，球速最快可達近140公里，但畢業後因右膝半月板破裂進行手術，復出後球速停滯在130公里左右。

直到大三開始接觸科學化訓練，姚杰宏在校外訓練中心加強自己，除了補強右腳推凳能力，也在教練協助下修正投球機制、減少投球負擔，控球大幅改善，他表示，這次在大專聯賽合計投了49局僅出現2次四壞球保送，「比以前降低很多，現在比較可以掌握場面，避免製造不必要的麻煩。」

科學化訓練搭配加量的重量訓練，姚杰宏球速也不斷提升，今年被測到最快球速已達147公里，扛起文化王牌，他說：「自己從大三到大四期間進步很多，加上自己是學長，覺得要把球隊一肩扛起來，扮演領頭羊角色。」

姚杰宏在大專聯賽奪下4勝，都繳優質先發演出，4強賽再戰開南大學則是和U18世界盃MVP余謙同場較勁，主投6.1局被敲2支安打，包括一發全壘打，失2分、1分自責分，最終吞下敗投。

文化將在9日起展開春季聯賽預賽，也是姚杰宏投入選秀前的最後表現機會，他指出，希望球速能再提升到150公里，並把變化球的球種練得更犀利。