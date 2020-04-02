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中職／兄弟與直播平台合作 推出BROTHERS TV 官方頻道
中信兄弟隊將與直播平台Twitch合作，今年除了例行賽轉播外，也於Twitch上開立「BROTHERS TV 中信兄弟官方頻道」，明、後天自辦熱身賽將進行試播。
中信兄弟日前於YouTube「中信兄弟影音平台」進行自辦熱身賽自製轉播節目，由當家主持人「小白」及「Hank」擔任主播，周思齊、林智勝、廖乙忠等球員擔任球評，除了分析場上賽況，更加碼爆料許多隊友的秘密。
今年因新型冠狀病毒疫情影響，無法開放球迷進場觀賽，為增添球迷在家收看轉播時的臨場感，增加直播互動性及趣味性，中信兄弟特於Twitch開立官方頻道，日後可免費收看，也可付費訂閱。
中信兄弟球團歡迎球迷至Twitch平台追蹤「BROTHERS TV 中信兄弟官方頻道」，節目及活動資訊將另行公告。
中信兄弟到開季前還有3場自辦熱身賽，今天下午1時在洲際棒球場出戰統一獅隊，雖無法開放球迷進場，球團歡迎大家鎖定「BROTHERS TV 中信兄弟官方頻道」觀戰。
Twitch【BROTHERS TV 中信兄弟官方頻道】為https://www.twitch.tv/brothers_baseball。
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