中職／台南球場季賽場次增加 加速豎立「台南障礙」

受新冠肺炎影響，中職今年季賽場地集中，修改後的台南棒球場場次，比初排賽程增加，也加速台南球場成為史上最多職棒比賽場地的時間，若無意外，9月15日將締造紀錄。

中職歷年在全台18個球場進行過比賽，台南是唯一從職棒元年至今，都有安排職棒比賽的場地，到本季開打前，已累積1072場職棒比賽。

台中棒球場是目前進行過最多場職棒比賽的場地，從1990年、職棒元年開始，直到2013年都有安排比賽，2014年之後才完全被洲際棒球場取代。

台中棒球場在這24年期間，進行過1115場職棒比賽，和台南球場是「唯二」破千的場地，1998年單季甚至安排84場比賽在此開打。

今年球季，獅隊在初排主場賽程時，除了花蓮棒球場5戰之外，另有9場比賽在澄清湖棒球場進行，台南有46場比賽，若依照最初版本，可在倒數第3場主場改寫紀錄。

但賽程更動後，台南球場賽程增多，9月13日對中信兄弟隊之戰，將是台南的第1115場職棒賽，追平台中棒球場累積場次，9月15日對樂天桃猿隊比賽，將開始豎立「台南障礙」。

到今年之前，史上舉辦過職棒比賽的場地排名，在台中、台南之後依序是新莊棒球場927場、已拆除的台北市棒球場841場、澄清湖棒球場624場，桃園則有441場。