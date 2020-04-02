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中職／全台18個場地打過職棒賽 龍潭球場最難忘
全台灣歷年有18個球場進行過職棒比賽，其中最讓球迷難忘的是龍潭棒球場，中職開打31年，僅在2001年打過1場比賽，主場的兄弟象隊，以10：17輸給中信鯨隊。
中職比賽主要場地都在西部，另在宜蘭羅東運動公園打過54場比賽，花蓮棒球場也有60場例行賽的紀錄，台東棒球場在2006、07、08年排過比賽，合計只有5場。
但台東不是進行過職棒賽最少的場地，曾是兄弟象訓練基地的龍潭棒球場，在2001年打過1場，也是至今的唯一職棒賽，在史上留名。
龍潭棒球場在兄弟象隊業餘時期興建，作為球隊訓練基地，1997年底開始為舉辦職棒比賽作準備，由於當時聯盟打算推出主場制，兄弟象隊一度想在這裡作為主場。
在象隊當時的計畫中，除了增設夜間照明設施，還要將看台擴建到1萬2000人的規模，另要結合烤肉區、網球場、籃球場、壘球場、小巨蛋，小木屋及露營區等設備，打造成棒球村。
但龍潭棒球場附近有軍事單位，各種建築擴建受到限制，計畫無法成真，不過之後還是辦了一場職棒賽。
2001年4月14日，龍潭棒球場湧入2254名觀眾，熱烈場面讓大家嚇一跳，內野觀眾席只能容納1500名球迷，溢出來的人群，往外野邊坡草皮移動。
還有擠不進看台的球迷，乾脆就站在護網旁觀戰，很多球迷都是全家大小出動，場邊甚至還有小朋友在玩躲避球，跟「正常」的職棒比賽感覺大不同。
這場比賽替象隊帶進30萬元收入，而且不用付場租，對球團來說相當划算，原本打算再找時間在龍潭安排主場比賽，但最後不了了之，這一戰因此成為「前無古人、後無來者」的歷史紀錄。
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