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中職二軍／陳仕朋好投 悍將送味全龍3連敗

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
陳仕朋先發投6局、失兩分，率悍將以9：5獲勝味全龍。 圖／聯合報系資料照片
陳仕朋先發投6局、失兩分，率悍將以9：5獲勝味全龍。 圖／聯合報系資料照片

中職二軍例行賽，富邦悍將隊今天出戰味全龍隊，陳仕朋先發投6局、失兩分，率隊以9：5獲勝，龍隊吞下3連敗，目前戰績2勝6敗墊底。

悍將隊新球季先發輪值以洋投索沙、羅力、伍鐸為主，另兩個本土缺額由陳仕朋、游霆崴和江國豪競爭。

陳仕朋在官辦熱身賽只投1場，對中信兄弟隊投3局、81球、失5分，之後在二軍例行賽出賽，今天登板雖遇到不少危機，但都能把傷害降到最低。

龍隊在3局下靠劉基鴻二壘打搶分，5局下曾陶鎔轟出陽春砲，陳仕朋投6局被敲8支安打，投出5次三振，賽後北上跟一軍會合。

悍將隊二軍投手教練余文彬表示，此戰主要測試陳仕朋在4到6局的控制能力，整體狀況還不錯，尾勁與均速都比前兩場比賽好。

龍隊在二軍已打完8場比賽，3月21日以2：1擊敗樂天桃猿隊，拿到隊史在二軍首勝，3月27日則以14：5砲轟悍將隊，但近3戰皆輸，昨天以10：21敗給悍將隊。

陳仕朋 樂天桃猿 曾陶鎔

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