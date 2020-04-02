中職／季賽在5個場地進行 是史上第4次

中職今年球季預定在5個球場進行例行賽，平歷年使用最少場地紀錄，也是史上第4次，甚至可能創下只使用4個球場的新紀錄。

中職在1990年開打，第1個球季安排在台北市、新竹市、台中市、台南市、高雄立德棒球場比賽，前3年球季賽也都僅在這5個球場進行。

1993年，除了原有5個球場外，中職首度前進屏東，之後3年都維持6個場地開打的規模，1996年再增加嘉義縣，1998年另有新莊、嘉義市棒球場。

澄清湖棒球場在1999年開始有職棒比賽，天母棒球場在2002年加入，這一年中職也首度進軍花蓮，台東則在2006年打過職棒賽。

中職例行賽場地，之後陸續又有斗六（2005年）及桃園、台中洲際棒球場（2010年）被排入。

前30年，中職單季用過最多場地紀錄為13個，出現在2005年，當時6支球隊分別在天母、新莊、新竹、台中、斗六、嘉義縣市、台南、高雄立德、澄清湖、屏東、羅東、花蓮出賽。

此外，從2003年開始到2016年為止，中職單季使用場地皆為2位數，2017年減為9個場地，18年和去年，比賽場地皆為7個。

今年受到新冠肺炎疫情影響，比賽場地縮減為5個，下半季若花蓮比賽無法進行，單季將僅使用新莊、桃園、洲際、台南球場，就會成為中職新紀錄。