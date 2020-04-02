日職／藤浪感染新冠肺炎 日媒爆料缺口是「壽司趴」

日職阪神虎投手藤浪晉太郎確診新冠肺炎，日媒持續爆料，從原本的單純聚餐到參加大型聚餐感染，變成參加有酒店小姐在場的「壽司趴」。

阪神除了藤浪晉太郎之外，另有伊藤隼太和長坂拳彌確診，日媒爆料，他們曾參加32人的大型聯誼餐會，而其中已有6人確診，另外還傳給1名家人。

阪神球團原本公布這場餐會只有12人參加，且是友人家中，但日媒持續追蹤，共有12位男性、20位女性先後到場，阪神則有7名球員參加。

日媒加碼爆料，這場餐會在大阪地區的酒店進行，其中1名與會的「媽媽桑」，曾參加過同樣因新冠肺炎去世的藝人志村健生日宴。

而藤浪在參加「壽司趴」的隔天，又和關西電視台主播和記者吃飯。

藤浪在確診後，同意公布本身姓名，原本被認為很有道德勇氣，若日媒爆料屬實，形象將受到嚴重打擊。