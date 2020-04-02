中職／受新冠肺炎影響 今年成為主場制最落實的一季

因為新冠肺炎影響，中職今年比賽場地更集中，各隊幾乎都在原本的主場出賽，成為中職自從1998年開始實施責任主場制之後，主場制最落實的一個球季。

中華職棒開打初期沒有主場制規畫，各隊輪流在各地出賽，由聯盟主導比賽，勝隊可獲得55％票房收入分配，敗隊則拿45％。

1995年，兄弟象隊領隊洪瑞河在常務理事會議提出「假性主客場」提案．經過3年的準備、調整，中職開始全面實施責任主場制，而各隊雖有主要根據地，但依舊全台跑透透。

統一獅隊在1999年認養台南棒球場，在地化腳步最快，但至今還不算全主場制，去年季賽另安排天母、花蓮作為主場。

Lamigo桃猿隊（現樂天桃猿隊）是最先全完落實主場制的球隊，早在La new熊隊時期（2004年），就將主場賽事都排在澄清湖，2013年起，60場主場賽事全部排在桃園，並在隔年開始實施「全猿主場」。

義大犀牛隊曾在2015年嘗試將60場主場賽事，全數排在澄清湖，和桃猿隊南北分庭抗禮，這是中職史上首度有兩支球隊在單季全主場制。

富邦悍將隊自2018年起，把主場比賽都排在新莊棒球場；近兩個球季，只有猿隊、悍將隊主場固定。

曾經有球員表示，每支球隊都應該固定主場、主場比賽不要移動，「個人的訓練調整安排，才不會因為要到各地當主場而中斷」。

今年受到新冠肺炎影響，球隊要減少移動機率，除了原本固定主場的悍將、猿隊，中信兄弟隊也把主場比賽全數排在台中洲際棒球場。

而統一獅隊台南主場也達55場，下半季雖安排5場花蓮主場，但若疫情未緩，也會移回台南，讓今年球季，有可能首度完成各隊「全主場」比賽的制度。