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中職／賽程延宕取消明星賽 聯盟年度最大收入歸零

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
明星賽因賽程延宕取消，聯盟也將少了年度最大收入。 聯合報系資料照
明星賽因賽程延宕取消，聯盟也將少了年度最大收入。 聯合報系資料照

中華職棒今年賽程往後延、閉門打，原本是聯盟少數收入來源的明星賽被迫取消，其他小額活動也勢必減少，年度損失難以估計，「節流」成為新球季的最大目標。

中職比賽閉門打，除了沒有票房，主題日收入、廠商資助也歸零，加上場邊商品銷售等影響，各隊都叫苦連天，嚴重虧損的一季避免不了。

而各隊每年都會挹注聯盟運作經費，今年收入銳減後，明年能提供的金援也會隨之降低，近幾年略有盈餘的聯盟，也得有迎接寒冬的準備。

明星賽由聯盟主辦，近幾年都有盈餘出現，另有贊助廠商帶來的活動收入，對聯盟來說，這是年度最大收入來源。

明星賽在1990年、職棒元年首辦，當時由三商虎、統一獅隊組成紅隊，味全龍、兄弟象隊組成白隊，先後在高雄立德、台中、台北棒球場舉行，每場比賽都吸引超過萬人進場。

1990到92年，中職明星賽都安排3場比賽，1993年後到去年為止，每季明星賽皆為1場，今年因新冠肺炎影響，首度取消。

中職 統一獅

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