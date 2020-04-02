快訊

台南市驚傳槍響 當鋪光天化日被開6槍示威

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大專聯賽／高苑科大獲第5名 潘柏宏拿下投手獎

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高苑科技大學棒球隊獲得108學年度大專院校棒球聯賽甲一級比賽第5名。圖／高苑科技大學提供
高苑科技大學棒球隊獲得108學年度大專院校棒球聯賽甲一級比賽第5名。圖／高苑科技大學提供

高苑科技大學棒球隊參加大專院校棒球聯賽傳出佳績。校方指出，團體獎與個人獎各有斬獲，團體賽獲得108學年度大專院校棒球聯賽甲一級比賽第5名，個人獎項部分，潘柏宏獲得投手獎、胡袁振洋榮獲打擊獎第3名，不枉費球員犧牲一整年度假期投入練習。

從預賽準備到複賽調整期，高苑棒球隊全體球員與教練投入心血準備比賽，校方在寒假期間更安排球隊與韓國大學訓練比賽。校方指出，今年大專院校聯賽進行時，高苑與開南大學在複賽時積分一度相同，但遺憾的是，最後仍以第5名落敗，未能進入前四強爭奪賽。

高苑科大棒球隊球員潘柏宏（右）獲得投手獎，胡袁振洋獲得打擊獎第3名（左）。圖／高苑科技大學提供
高苑科大棒球隊球員潘柏宏（右）獲得投手獎，胡袁振洋獲得打擊獎第3名（左）。圖／高苑科技大學提供

校方指出，球隊雖未能進入最後四強決賽，但成績是全台科技大學最好成績，且個人獎項也大有斬獲，一年級球員潘柏宏榮獲投手獎，成績是1勝、10.1局、防禦率0，胡袁振洋則以打擊率0.500榮獲打擊獎第3名。

休運系主任邱翼松教授表示，高苑球隊成立以來培養許多優秀選手，109學年度運動績優獨招4月8截止報名，4月11日舉行術科考試，歡迎國內高中球員加入高苑科大棒球隊。

棒球 排球

延伸閱讀

大專聯賽／文化打擊悶 季軍戰險勝

大專聯賽／開南投手猛 隊史第二冠

大專聯賽／許峻暘螃蟹球有看頭 確定報名中職選秀

大專聯賽／國體暌違5年闖冠軍戰 將與開南爭霸

相關新聞

棒球／疫情加上奧運延期 日媒推測可能取消經典賽

日本職棒聯盟秘書長井原敦今天表示，明年三月進行的第五屆世界棒球經典賽，已面臨新冠肺炎疫情的威脅；日媒「體育報知」更推測，...

中職／總冠軍賽前四次決戰11月 三次打滿七場

中職31年歷經二度延期，終於在昨天定調全季賽程，4月11日閉門開幕，總冠軍賽預計在11月7日登場，雙雙寫下史上最晚紀錄；...

中職／0票房比賽來了 赤字最嚴重恐達8億

新冠肺炎疫情重創全球經濟，中華職棒無法倖免，新球季經過二度延賽，確定本月11日點燃戰火，但每場比賽關門打、毫無票房的現象...

U18世青賽／世界冠軍立碑台東 紀念加激勵

中華隊去年拿下睽違9年的U18世界盃棒球賽冠軍，領隊蔡明堂於穀保家商移地訓練場地台東賓賜棒球場立碑紀念，今天正式揭碑，碑...

大專聯賽／高苑科大獲第5名 潘柏宏拿下投手獎

高苑科技大學棒球隊參加大專院校棒球聯賽傳出佳績。校方指出，團體獎與個人獎各有斬獲，團體賽獲得108學年度大專院校棒球聯賽...

中職／彩香布口罩來了 河潤也接受預購

樂天桃猿隊上周推出「男兒版」布口罩，第二波主打Rakuten Girls版布口罩，含彩香、河潤在內24位成員，10到13...

中職／龍隊吉祥物造型曝光 開放球迷命名

味全龍隊粉絲專頁預告將有新人入團，今天揭曉答案，新人就龍隊吉祥物，造型也曝光，即日起到15日開放球迷命名。

中職／新球季兩大全壘打紀錄 恐在關門下誕生

中職新球季兩度延賽，4月11日確定在桃園球場點燃戰火，開幕戰重演去年象、猿爭冠戲碼，「大師兄」林智勝也將邁開挑戰290轟...

中職／新球季打一場賠一場 各隊「被迫」落實主場

中職獨步全球，成為第一個在4月開打的職棒聯盟，但從11日開幕戰起毫無觀眾，各隊面對新球季都以減少開銷為主，240場球季賽...

中職／各隊能省就省 新球季只在5座球場打

中職本季賽事二度延期，各球團代表昨天開完視訊會議後，針對開季方式終於拍板定案，從十一日開幕戰起，每場比賽都關門打；值得一提的是，今年二百四十場球季賽只在五座球場進行，也寫下單季最少紀錄，各隊減少不必要的開銷，非常時期能省就省。

中職／損失恐超過3億 開季關門打4隊剉咧等

新冠肺炎疫情重創中職新球季，樂天桃猿隊成為第一個苦主，十一日在桃園球場對中信兄弟隊開幕戰受到閉門影響，短收金額恐怕超過一千萬元；由於疫情難料，其他三隊同樣「剉咧等」，一旦上半季完全不開放球迷進場，各隊加起來損失可能超過三億元。

中職／猿隊開幕戰收入重傷 劉玠廷：難有補救措施

日本樂天集團入主中職第一年，遭新冠肺炎疫情衝擊，猿隊4月11日在桃園球場對中信兄弟隊開幕戰，成為史上第一場完全沒有觀眾的...

熱門新聞

網球／溫布頓預計將取消 三屆冠軍名將哀號

中職／林智勝開轟超越張泰山 恐聽不到球迷喝采

中職／上半季若完全關門打 猿隊恐損失1.28億元

溫網／受疫情影響取消 費德勒：已等不及明年回來

網球／今年溫布頓取消 二戰以來首次

NBA／曾與兩大球星同隊 休斯比較喬丹、詹姆斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。