大專聯賽／高苑科大獲第5名 潘柏宏拿下投手獎

高苑科技大學棒球隊參加大專院校棒球聯賽傳出佳績。校方指出，團體獎與個人獎各有斬獲，團體賽獲得108學年度大專院校棒球聯賽甲一級比賽第5名，個人獎項部分，潘柏宏獲得投手獎、胡袁振洋榮獲打擊獎第3名，不枉費球員犧牲一整年度假期投入練習。

從預賽準備到複賽調整期，高苑棒球隊全體球員與教練投入心血準備比賽，校方在寒假期間更安排球隊與韓國大學訓練比賽。校方指出，今年大專院校聯賽進行時，高苑與開南大學在複賽時積分一度相同，但遺憾的是，最後仍以第5名落敗，未能進入前四強爭奪賽。

高苑科大棒球隊球員潘柏宏（右）獲得投手獎，胡袁振洋獲得打擊獎第3名（左）。圖／高苑科技大學提供

校方指出，球隊雖未能進入最後四強決賽，但成績是全台科技大學最好成績，且個人獎項也大有斬獲，一年級球員潘柏宏榮獲投手獎，成績是1勝、10.1局、防禦率0，胡袁振洋則以打擊率0.500榮獲打擊獎第3名。

休運系主任邱翼松教授表示，高苑球隊成立以來培養許多優秀選手，109學年度運動績優獨招4月8截止報名，4月11日舉行術科考試，歡迎國內高中球員加入高苑科大棒球隊。