中職／龍隊吉祥物造型曝光 開放球迷命名
味全龍隊粉絲專頁預告將有新人入團，今天揭曉答案，新人就龍隊吉祥物，造型也曝光，即日起到15日開放球迷命名。
龍隊「新人」吉祥物近日正式入團報到，加入富邦悍將隊Frankie、統一獅隊萊恩與盈盈、中信兄弟隊小翔、樂天桃猿隊（尚未命名）的行列，中職五隊吉祥物全員到齊。
龍隊指出，因應防疫需求，嚴格落實減少人員進出球場的聯盟規定，因此未安排「新人」到球場，先在網路上跟球迷照面，也趁連假期間邀請所有球迷、龍迷一起替吉祥物命名，即日起到15日止，只要參與命名的球迷，就有機會抽到2000元商城購物金和吉祥物拍立得一張，獎項共有三名。
龍隊官方商城首次推出童裝服飾，相關影片今起陸續上傳至龍隊官方Youtube頻道，由啦啦隊長勛雞與小龍女帶領大家學習應援動作，其中包括朱祥麟、郭天信等球員個人應援曲、局間應援歌曲。
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