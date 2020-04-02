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中職／新球季兩大全壘打紀錄 恐在關門下誕生

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

中職新球季兩度延賽，4月11日確定在桃園球場點燃戰火，開幕戰重演去年象、猿爭冠戲碼，「大師兄」林智勝也將邁開挑戰290轟的第一步，但今年兩大重要全壘打紀錄，包括聯盟第一萬轟的里程碑，恐怕都會在毫無觀眾的球場誕生。

今年球季可望達成的投打紀錄，林智勝追逐張泰山289轟紀錄最有看頭，目前只差六轟，預料開季第一個月就有機會超前，成為新的史上最多全壘打紀錄保持人。

張泰山2015年從統一獅隊退休，生涯長達20年打出一堆「泰山障礙」，但去年得分（1075分）已被彭政閔（1090分）超前，今年就等林智勝改寫全壘打紀錄。

林智勝已滿38歲，邁入生涯第17季，去年出賽數再度破百、締造26轟，近五季累積107轟，今年不但可望超越張泰山，也有很大機會成為史上首位300轟打者。

中職去年出現514轟，比前年多115轟，過去30個球季累積9825轟，只差175轟破萬，今年上半季就可達標；但新冠肺炎疫情持續，本季賽事不知何時才能開放觀眾進場，這項重要紀錄和林智勝扳倒張泰山那一刻，球迷恐怕只能在電視上看到。

統一獅隊目前2043轟紀錄，團隊全壘打數排名第一，兄弟隊1884轟居次，只差116轟達到兩千轟，從最近四季有三季超過這個產量看來，本季達陣的機會很高。

林智勝 張泰山

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