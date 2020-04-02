中職／新球季打一場賠一場 各隊「被迫」落實主場

中職獨步全球，成為第一個在4月開打的職棒聯盟，但從11日開幕戰起毫無觀眾，各隊面對新球季都以減少開銷為主，240場球季賽只在五座球場進行，寫下單季最低紀錄，何時達到第三千萬名進場觀眾的里程碑，增加不少變數。

受到新冠肺炎疫情衝擊，今年是中職最晚開季，也是最難以預料的球季，最早原定3月14日開打，幾乎延後一個月才起步；一旦疫情持續影響、關門比賽的情況不變，統一獅隊八月中旬排在花蓮球場的單周五連戰，也要拉回台南球場，如此一來，整季比賽將在四隊各自主場進行，「被迫」首次完全落實主場政策。

中職每場比賽經營成本約是40萬到50萬元，如果不想虧錢，實際買票進場的球迷必須達到三千人以上，開季閉門等於打一場賠一場，各隊都以「節流」為主，乾脆固定主場比賽減少不必要的支出，場租、住宿費、移動費都免了。

中職從2013年起連續七季觀眾數達到百萬，歷年累積2964萬1578人次，迎接第三千萬名球迷開始倒數，原本應該開季第二個月就有機會達陣，但疫情難料，打完上半季恐怕無法達成，就算下半季也很難預測。

史上觀眾人數最少的球季是2000年，整季180場球季賽只有30萬1671人（單場平均1676人），今年觀眾負成長已經無法避免，不可能再破百萬，各隊面對這個複雜的新球季傷透腦筋。