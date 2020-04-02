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中職／總冠軍賽前四次決戰11月 三次打滿七場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

中職31年歷經二度延期，終於在昨天定調全季賽程，4月11日閉門開幕，總冠軍賽預計在11月7日登場，雙雙寫下史上最晚紀錄；回顧中職總冠軍賽史，共四次在11月展開總冠軍賽，其中就有三次打滿七場。

按照聯盟目前賽程規劃，下半季最後一戰為10月14日，若有季後挑戰賽將於10月31日開打，總冠軍賽則安排在11月7日，但若補賽消化得快、沒有季後挑戰賽，總冠軍賽也可能提前登場。

事實上，11月仍看得到總冠軍賽並不罕見，史上共九度賽程拖到11月才落幕，前一次也不過是2018年的事，Lamigo桃猿包辦上、下半季冠軍，「保送」一勝，系列賽只打五場落幕，仍在11月3日才結束賽季。

前四次11月才揭開序幕的總冠軍賽，分別為1991、1998、1999和2004年，其中1999年和2004年皆是因季中停賽影響，而這四次「決戰11月」僅1999年未打滿七場。

1999年先在9月因亞洲棒球錦標賽停賽12天，復賽不久又遇到921大地震，再停兩周，例行賽打到10月24日才落幕，總冠軍賽到11月3日展開。2004年則因雅典奧運停賽29天，總冠軍賽11月6日才登場，且牛獅爭霸打滿七場，直到11月14日終於為賽季畫下句點。

中職另一次季中停賽為2008年，因北京奧運休兵22天，總冠軍賽在10月25日開打、11月2日結束，統一獅歷經七戰擊敗兄弟象奪冠。

今年中職原本因為東京奧運也可能面臨停賽，沒料到最終卻是新冠肺炎攪局，各隊從1月展開春訓至今，為賽季備戰竟足足準備了三個月，成為史上最長春訓，如今又要面臨球季要打到11月中旬才落幕，對球員的身心靈都是考驗。

中職 統一獅 棒球

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