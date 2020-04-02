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中職／新球季飽受疫情威脅 赤字最嚴重恐達8億

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中華職棒新球季預定4月11日起「閉門」舉行，但仍要地方政府首肯才行。 聯合報系資料照
中華職棒新球季預定4月11日起「閉門」舉行，但仍要地方政府首肯才行。 聯合報系資料照

新冠肺炎疫情重創全球經濟，中華職棒無法倖免，新球季經過二度延賽，確定本月11日點燃戰火，但每場比賽關門打、毫無票房的現象會延續到何時，全看未來疫情變化，四隊到年底加起來的赤字，最嚴重恐怕高達八億元。

中職過去30個球季進行7588場球季賽，從未出現觀眾掛零的場面，最慘是1999年9月20日在台北球場進行的三商虎、中信鯨之戰，只有101人進場；今年在桃園球場進行的中信兄弟、樂天桃猿開幕戰，確定締造史上最難看紀錄，在政府未解禁前，往後每場比賽也是如此，各球團的困境是可想而知。

圈內人士分析，大聯盟、日本、南韓職棒都受疫情波及，何時開季仍是未知數，中職不是不可能上半季完全關門打，比較樂觀是7月24日開打的下半季賽事恢復觀眾進場，一旦整季閉門，各隊虧損數字將會非常驚人。

一軍四隊每年經營成本包括團隊薪資、其他開銷在內，推算至少都要三億元，扣掉各種收入後，虧損數字都超過一億元；猿隊赤字是四隊最少，統一獅隊超過1.6億，兄弟、富邦悍將隊更高，今年受到疫情影響，不難想見衝擊性有多大。

各球團季前評估疫情對票房的影響，向母公司回報時，最壞打算就是整季比賽都關門打、毫無觀眾；圈內人士認為，四隊都先做好「有可能完全沒有收入」的心理準備，就看疫情比較緩和時，政府是否逐步開放球迷進場，儘量讓四隊減少赤字。

新球季開打倒數九天，聯盟對各球團防疫措施嚴格要求，就怕萬一有球員確診，造成球季賽暫停，電視轉播權利金也會受損，對四隊經營更不利，如果各種收入銳減、甚至歸零，預料全年虧損恐達八億。

中職 樂天桃猿 富邦悍將

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