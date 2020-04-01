中職／猿隊開幕戰收入重傷 劉玠廷：難有補救措施

日本樂天集團入主中職第一年，遭新冠肺炎疫情衝擊，猿隊4月11日在桃園球場對中信兄弟隊開幕戰，成為史上第一場完全沒有觀眾的比賽，猿隊領隊劉玠廷坦言，針對收入大幅減少的問題，不可能有補救措施。

中職開幕戰已經連續九年觀眾破萬，新球季確定終止，而且直接歸零。

猿隊去年在桃園球場對統一獅開幕戰，吸引13591人進場，劉玠廷表示，票房、商品、食品收入大約800萬元。

象猿大戰是中職最熱門對戰組合，不料今年開幕戰閉門打，猿隊短收金額恐怕超過一千萬元，加上4月12日對富邦悍將之戰，將是洪一中領軍對決老東家首戰，也充滿話題性，現在一切都成空。

從目前情勢看來，猿隊開季前兩戰在主場可能短收兩千萬元以上。

劉玠廷表示，開季雖沒有觀眾進場，仍會儘量替球員加油，別讓球場沒有聲音，到時會安排球迷錄影片在大螢幕播放。