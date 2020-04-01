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中職／新球季5球場史上最少 總冠軍賽最晚開打

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中職新球季4月11日展開，所有比賽關門打。記者藍宗標／攝影
中職新球季4月11日展開，所有比賽關門打。記者藍宗標／攝影

中職今天正式公布新球季賽程表，中信兄弟、樂天桃猿隊4月11日進行開幕戰，10月14日表定打完最後一場例行賽，總冠軍賽預定11月7日開打，將是史上最晚。

本季只在五座球場安排比賽，創下中職開打31年最少球場紀錄，富邦悍將、桃猿、兄弟分別在新莊、桃園、台中洲際球場進行60場主場比賽，統一獅隊在台南球場打55場，下半季在花蓮球場安排5場主場比賽。

獅隊花蓮五場比賽是8月12、13日對兄弟，14、15、16日對悍將，如果到時仍是關門比賽，這五戰將拉回台南球場。

中職今年沒有明星賽，也是史上首見，年度選秀會延到7月20日進行，總冠軍賽延到11月7日開打，改寫2004年11月6日獅隊、興農牛隊爭霸首戰紀錄。

中職指出，新冠肺炎疫情期間，若賽事舉辦時間過長，將增加風險性，有關週日進行雙重賽的補賽辦法，上半季將先行取消，所有延賽一併集中於補賽周進行。

另外，今年開季日期較往年延後，新人球員簽約截止日及球員最後註冊日，都將自原定8月31日調整為9月21日。

中職新球季賽程表可上官網查詢。

中職 樂天桃猿 富邦悍將

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