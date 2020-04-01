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中職／林智勝開轟超越張泰山 恐聽不到球迷喝采
中職新球季一延再延，今天正式宣布4月11日開打，中信兄弟隊「大師兄」林智勝邁向300轟之旅也將正式啟動，但球季賽關門打，可以預料他追平、超前張泰山全壘打紀錄時，球場恐怕空無一人，完全聽不到球迷的喝采聲。
中職本季可望達成的各項投打紀錄，林智勝成為史上最多轟打者最有看頭，他在過去16個球季累積283轟、史上排名第二，只差六轟追平張泰山，躍居龍頭沒有太大問題，本季提前達成300轟的機會也不小。
中信兄弟隊11日作客桃園球場，對樂天桃猿隊進行開幕戰，隔天移師台中洲際球場對統一獅隊進行主場首戰，林智勝追逐全壘打紀錄倒數計時。
林智勝近四季累積76轟紀錄，只要保持身體健康、維持穩定出賽數，今年開季第一個月就有本錢超前張泰山；他曾在季前表示，固定出賽可維持打擊節奏，對提升全壘打幫助很大，但年紀愈來愈大，想法和年輕時代不同，還是健康最重要。
比較可惜的是，今年開季關門打，林智勝轟出重大紀錄時，比賽現場只有隊友能看到歷史性的一刻，球迷必須透過電視轉播才能看到開轟鏡頭。
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