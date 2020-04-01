中職／上半季若完全關門打 猿隊恐損失1.28億元

中職新球季11日開打，各隊經營受到新冠肺炎疫情衝擊，都有承受鉅額虧損的心理準備，中職秘書長馮勝賢表示，樂天桃猿隊有向聯盟反應，評估開季前七場主場比賽包括票房、周邊商品就損失三千萬元。

猿隊11日在桃園球場迎戰中信兄弟隊，展開新球季首戰，隔天再戰富邦悍將隊，開季第二周先對統一獅二連戰、再對悍將三連戰，這七場比賽當然都是關門打，毫無票房收入。

中職何時可開放觀眾進場，必須經過政府同意，若以猿隊開季前七場主場比賽、單場平均損失428萬5714元的推算數字看來，如果上半季完全關門打，30場主場比賽虧損數字將達1億2857萬元。

另外，中央流行疫情指揮中心建議，社交距離戶外1公尺、室內1.5公尺；馮勝賢表示，日前開會有提到球員休息區的規範，球員之間必須保持一定距離，地方政府說過此事，各球團也都了解，會按照規範去做，如果疫情更嚴重，所有人必須戴上口罩。