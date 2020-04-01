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中職／正式比賽專注力不同 馮勝賢：先啟動球季再說
中職新球季確定11日關門打，寫下職棒開打31年空前紀錄，聯盟秘書長馮勝賢說：「選手調整到這種程度，先啟動球季再說。」
中職各隊從去年秋訓至今，不少球員練球超過三個月，新球季受到新冠肺炎影響，被迫二度延後，從最早3月14日變成28日，再到本月11日確定開打，也是史上首次遲至四月開季。
馮勝賢表示，新球季開打，球員能夠延續紀錄，在正式比賽的專注力也不同，如果再延下去，身體狀況、調整都是問題。
中職去年3月23日開季，今年晚了19天點燃戰火，馮勝賢說：「各隊選手準備這麼久，對球季開打都很期待。」
新球季開打倒數十天，聯盟將在傍晚正式公布本季完整賽程表，中信兄弟、樂天桃猿隊開幕戰將是史上第一場完全沒有觀眾的比賽，本季何時達成第三千萬名觀眾（過去30年累積2964萬1578人）的里程碑，全看疫情變化。
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