中職／停賽標準？ 吳志揚：政府禁足令或隊職員確診

中職今日確定在4月11日要冒著新冠肺炎疫情開打，之後會不會因疫情變化而有停賽的可能？會長吳志揚列出兩種可能，「政府頒布禁足令，或球團內部有隊職員確診。」

吳志揚認為，是否達到停賽標準得從兩部分觀察，場外部分完全看疫情和各地政府措施，內部則得靠球隊管理，萬一有隊職員確診，就有可能停賽或隔離檢疫，「我們聯盟規模不大，有人確診很可能大部分都會接觸到，但如果是隊職員家人確診，會再諮詢專家如何因應。」

吳志揚表示，經過和政府長官溝通後，他們了解中職賽季不能再往後延期，所以做出完全閉門的決定，預估每場比賽球員、球場人員和媒體，可以控制在150到200人，遠低於政府戶外大型集會的標準（500人），但還是會注重每個人的安全健康，採取相關防疫措施，最新的上半季賽程也公佈在即。

聯盟從這星期開始實施嚴格的分流上班制度，就連記者會也採用視訊方式進行，吳志揚強調，「希望減少員工奔波及搭乘運輸工具增加的染疫風險。」