中職／確定無球迷 4月11日完全閉門開打

新冠肺炎疫情下如何開打新賽季？聯盟今天和各隊召開視訊會議後給出答案，會長吳志揚宣布，4月11日開幕戰將如期開打，成為全球第一個開打職棒的國家，不過會採取完全閉門比賽的方式。

樂天桃猿和中信兄弟的開幕戰最初應在3月14日開打，第一次延期改到28日，後來隨疫情延燒再改至下周日，並開放150名季票持有者進入桃園棒球場觀賽。

今天會議後更改決策，變成完全閉門開打，而且上半季確定只會在桃園、新莊、洲際和台南四隊主場進行。吳志揚表示，聯盟配合政府超前部署，近幾天密集跟中央和地方機關溝通協調，不開放任何觀眾入場，包含150名擁有的季票的球迷也拒於門外。

聯盟對於進場的球員、球隊職員、聯盟員工和媒體記者，也將採嚴格管控，所有進出皆需事前登記並當場確認身分，確保沒有任何閒雜人等，吳志揚指出，「只有主場啦啦隊，客場球隊不可以有啦啦隊，記者媒體會規劃動線，和球員保持安全距離的採訪。」

就連球場外圍的也制定出嚴格規範，對於可以窺見場內比賽的範圍，會請球隊做適當的布置，避免球迷在球場外群聚觀戰，另外在球員進出場動線、宿舍甚至練習場地，也會防止球員和球迷各種近距離接觸，吳志揚呼籲球迷盡量配合。