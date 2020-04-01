中職／新球季三強鼎立 兄弟奪冠機會高

新冠肺炎疫情雖尚未趨緩，但中華職棒經過兩次延期後，仍決定在4月11日展開新的球季。可能的方式為僅開放季票觀眾約150人入場，並限定座位、不能撿界外球及喊口號等限制。倘若各地政府不同意此方案，甚至可能採完全無球迷的關門開打，但不包含再次延賽的選項。

從去年各隊總教練大洗牌開始，這個球季就特別讓球迷期待，加上中職又是國際上第一個開打的職業棒球賽事，讓本季更加受到矚目。從季前熱身賽就已經可以嗅出各隊的火藥味，原本由桃猿及兄弟兩強爭霸，因應延賽而增加的一輪賽事中，悍將以四戰全勝強拉聲勢，最終三隊僅有0.5場差，可說是開啟三國時代。當然熱身賽僅能當作參考用，但延賽卻可以好好檢視各隊調整的狀況。

打擊：全壘打統一最多 但中信最會得分

中信兄弟除了開轟外，還能用各種方法大量得分，這成為他們最大優勢。 聯合報系資料照片

今年官辦熱身賽總共進行30場比賽，出現多達96支全壘打，創下史上新高，因此引起是否又調整了比賽用球的彈性係數討論。其中以統一獅最為恐怖，他們去年打了120場只有99轟，今年熱身賽12場就出現29支全壘打。主要原因在於他們去年的傷兵陸續歸隊，加上鄭鎧文茅塞頓開，讓他們成為最會開轟的球隊。

不過實際上統一雖最會打全壘打，卻沒讓他們成為最會得分的球隊。全壘打數第二的中信兄弟，12場賽事就攻下超過100分，場均高達8.5分，令對手難以封鎖。樂天熱身賽即使全壘打表現不佳，只有11支全壘打，但無損暴力猿打線的封號，仍有場均8分的成績。富邦則是與統一一樣的場均7.2分，即使與中信有超過1分的差異，仍是很可怕的得分表現了。

投手：中信備妥四位先發 已贏在起跑點

黃恩賜的好表現，很有機會讓中信兄弟贏在起跑點，其他隊都還在尋覓四號先發時，兄弟應能先搶下許多場勝利。 聯合報系資料照片

在四隊打擊都爆發的情況下，影響戰績的關鍵就在於投手的壓制能力了。投手表現以樂天及富邦最為優異，12戰都只失不到70分，場均約失5~6分，中信則是約6.4分。主要是因為他們的洋將表現給力，樂天及中信新找來的外援，目前都已能適應中職，展現不錯的壓制能力。富邦則是伍鐸恢復以往身手，加上索沙及羅力，幫助球隊壓低失分。統一獅的洋將則是沒有其他三隊的穩定，他們失分不少，還有水土不服的情況，這將會讓他們新球季無法一飛衝天的關鍵。

要打下好的成績除了洋將要強外，本土投手如何點綴也是重點，能有一位好用四號先發，就能贏在起跑點。各隊的大部分的本土投手，目前都比較不穩定，包含被期待新球季能先發登板的游霆崴、翁瑋均、施子謙及廖乙忠等，熱身賽都只有挨轟的份。然而中信黃恩賜已調整到最佳狀態，讓黃衫軍在投手戰力上取得優勢。牛棚方面許多球員都還在調整，但特別的是今年各隊有許多去年非主力冒出頭，如羅國華、林逸翔、鄭鈞仁及吳俊偉等，就看教練團怎麼運用。

今年球季應當是中信、樂天及富邦三強鼎立，統一陪打，中信就像東吳，投打兼具有如江東十二虎臣，加上建立了農場制度，不怕戰力不足。樂天則是曹魏，是支成熟的球隊，絲毫不怕沒有武將，今年整體並未改變太多，加上洋投依然夠強，挑戰季後賽不是問題。富邦大概就是蜀漢，要靠諸葛亮整合五虎將，但後繼戰力有落差，要維持整季戰力不容易，但還是有拚搏的機會。統一則是投手問題亟欲改善，否則空有火力還是難以跟其他三隊競爭。以整體戰力的狀況而言，中信投手群調整較優，火力展現不錯，最有機會脫穎而出。