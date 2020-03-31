日職／4月24日開打目標 洋聯6隊代表打槍

日職新球季受到新冠肺炎疫情影響，何時開打仍是未知數，太平洋聯盟六隊代表今天召開臨時會議，一致認為4月24日開打的目標很難達成。

日職本季賽事原定3月20日開打，本來打算延到4月10日，受到疫情衝擊已經不可能，後來又設定4月24日的目標，今天直接遭到洋聯六隊否定。

日職12隊將在4月3日舉行球團會議，洋聯透過視訊會議，達成4月24日不可能開打的共識後，將會在12球團會議當天表達立場。

軟銀球團社長後藤芳光表示，東京多了很多新冠肺炎患者，選手、球團工作人員都可能受到感染，各隊也暫停活動，這對12隊的公平性造成損害。

他認為，各隊在公平原則下出賽，球迷可以接受，說不定各隊143場例行賽也會減少場次。

目前跡象顯示，日職延到五月開打的機會很大，已有日媒指出，可能是5月8日或15日。