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韓職／新球季恐怕延到5月 各隊最多砍36場
南韓職棒受到新冠肺炎疫情衝擊，原定3月28日開打的新球季早就確定延後，十支球團今天在首爾召開防疫會議，一旦延賽時間愈拖愈久，造成球季縮減，各隊應賽144場例行賽，最多可能減至108場，都少打36場。
新冠肺炎疫情難料，韓職最快4月21日開打的計畫恐怕再度生變，各隊已做好延到五月開季的心理準備，今天會議就有代表提出，如果5月5日開季，各隊打135場，將可在11月10日前完成季後賽。
韓職今年球季難以預料，一旦決定縮減，各隊出賽場次從135、124、117、108場都被討論，一旦拖到5月29日才開季，只打108場仍可在11月產生冠軍。
韓職官辦熱身賽已暫停，各隊原定4月7日展開練習賽，聯盟今天宣布延後兩周，正因這個理由，球季賽最快四月底、五月初才有可能點燃戰火。
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