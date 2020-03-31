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中職／黃子鵬到二軍調整 先發4局被打爆9分
樂天桃猿隊投手黃子鵬，今天在二軍例行賽初登板，對富邦悍將隊先發四局，被揮出11支安打，包括一局下王詩聰兩分砲，失九分都是自責分，猿隊終場9：13落敗。
悍將也派出一軍投手伍鐸在二軍賽事調整狀況，投球內容一樣普通，先發五局被揮出六支安打，包括三局上楊瑞承陽春砲、四局上董子浩三分砲，失五分都是自責分。
悍將打完前四局4：5落後，五局下火力凶猛，瘋狂打了15人次，出現七支安打、五次四死球，一口氣攻下九分逆轉戰局，猿隊三名投手黃子鵬、游朝惟、張喜凱都無法阻擋敵軍砲火。
悍將全場揮出16支安打，王詩聰、林威廷、于森旭各有三安；猿隊九支安打紀錄，楊瑞承四打數二安打、攻攻三分打點，董子浩四支一，二軍首轟也攻下三分。
悍將終於開胡，甩掉開季前六戰1和5敗，猿隊3勝2和2敗。
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