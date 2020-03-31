快訊

今起擴大醫護採檢 指揮中心：新制背後關鍵是她

疫情下的性別：女性「在家工作」的難題與受暴風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／黃稚峰3安猛打又開轟 兄弟二軍一直贏

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
林書逸(中)擊出全壘打。 資料照
林書逸(中)擊出全壘打。 資料照

中職二軍例行賽今天在屏東進行中信兄弟、統一獅之戰，兩隊加起來出現25支安打，包括四支全壘打；兄弟包辦14安，九棒黃稚峰四打數三安打，本季第二轟出爐，終場9：4獲勝。

兄弟在二軍例行賽維持不敗，目前出賽八場打出7勝1和，獅隊掉到3勝5敗。

兄弟今天在主場打得順手，林書逸、 陳家駒、黃稚峰先後開轟，獅隊林祖傑也揮出全壘打，兄弟前兩局就從獅隊先發投手施子謙的手中攻下四分，一路領先到終場。

獅隊11支安打紀錄，前三棒邱智呈、林祖傑、林勝傑合計七安，邱智呈五打數三安打、攻下一分打點，打擊表現最佳。

施子謙先發五局被揮出八支安打（林書逸全壘打），失六分有五分自責，吞下二軍例行賽第二敗，防禦率從賽前6.14升至7.30。

兄弟洋投德保拉先發五局，被揮七支安打（林祖傑全壘打）、失兩分，奪下二軍例行賽首勝。

施子謙

延伸閱讀

中職／陳重廷雙響砲屠龍 比下曾陶鎔兩分砲

中職二軍／許基宏中斷連5場開轟 兄弟收6連勝

中職二軍／許基宏第4轟、杜家明滿貫砲 兄弟轟退龍隊

中職／二軍例行賽開賽 一軍當春訓練兵

相關新聞

日職／奧運延後一年 柳田悠岐意外成為受益者

因武漢肺炎疫情無法有效控制，2020東京奧運正式宣佈延期至明年，確定日程尚未公布。參加奧運是所有運動員的最大夢想，付出的心力精神更非旁人所能體會的，如今延期，不少已取得及正努力爭取參賽資格的運動員在訓

中職／TJ手術動刀14人 黃平洋是第一人

統一獅隊投手林子崴決定今年動刀，成為中職史上第14位進行韌帶重建手術（俗稱Tommy John）的投手，味全龍隊「金臂人...

MLB／今年賽季還打得成？大聯盟教頭樂觀以待

新冠肺炎疫情正在美國逐日攀升，沒有新賽季的大聯盟總教練們在做什麼？洋基教頭布恩（Aaron Boone）在家看經典賽事重...

春季聯賽／劉鎰嘉、林志祥開轟 安永鮮物2連勝

安永鮮物隊在全國成棒甲組春季聯賽漸入佳境，今天對台南市之戰，劉鎰嘉、林志祥先後轟出陽春砲，終場4：1獲勝，打出二連勝。

中職／黃子鵬到二軍調整 先發4局被打爆9分

樂天桃猿隊投手黃子鵬，今天在二軍例行賽初登板，對富邦悍將隊先發四局，被揮出11支安打，包括一局下王詩聰兩分砲，失九分都是...

中職／黃稚峰3安猛打又開轟 兄弟二軍一直贏

中職二軍例行賽今天在屏東進行中信兄弟、統一獅之戰，兩隊加起來出現25支安打，包括四支全壘打；兄弟包辦14安，九棒黃稚峰四...

中職／猿桃乀?Rocky？猿隊吉祥物開放票選

樂天桃猿隊迎接新球季，開放球迷為新吉祥物命名，即日起到4月6日在新官網進行票選。

大專聯賽／文化打擊悶 季軍戰險勝

文化大學前天遭開南大學投手余謙封鎖，終止大專棒球聯賽連續四年晉級冠軍戰紀錄；昨天在季軍戰對決嘉義大學，雖以二比一獲勝，總教練廖敏雄坦言：「冠軍戰打習慣了，球員找不到拚戰的誘因。」文大連續六屆賽事打進前三名，包括三座冠軍、一座亞軍。

大專聯賽／開南投手猛 隊史第二冠

大專棒球聯賽公開組一級賽事昨天落幕，開南大學廿二歲投手許峻暘在冠軍戰大展Ｋ功，對國立體大先發八局，只被揮出三支安打、失兩分，狂飆十四次三振，幫助開南八比二獲勝，暌違三年奪下隊史第二座冠軍。

大專聯賽／許峻暘螃蟹球有看頭 確定報名中職選秀

開南大學22歲投手許峻暘，今天在大專棒球聯賽公開組一級冠軍戰先發八局，只被國立體大揮出三支安打、失兩分，狂飆14次三振，...

圖／大專聯賽開南擊敗國體 奪下隊史第二冠

大專棒球聯賽冠軍戰今天下午開打，由開南大學對戰國立體大，終場開南大學以8：2擊敗國立體大奪冠，開南大學先發投手許峻暘主投...

大專聯賽／開南投手群超猛 最後兩戰飆出33K

大專棒球聯賽公開組一級賽事今天落幕，開南大學在冠軍戰以8：2擊敗國立體大，奪下隊史第二座冠軍，投手群成為封王關鍵，最近兩...

熱門新聞

NBA史上10大球星 排名充滿樂趣+爭議

MLB／王建民40歲了 美媒推薦看「後勁：王建民」

NBA／傳湖人不會回簽卡珍斯 美媒：更傾向續留哈沃德

奧運主辦賄賂疑雲：他收2.48億元幫東京爭主辦權

日職／奧運延後一年 柳田悠岐意外成為受益者

NBA／新冠肺炎疫情留陰影 詹皇直呼以後不會再擊掌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。