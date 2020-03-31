中職／黃稚峰3安猛打又開轟 兄弟二軍一直贏

中職二軍例行賽今天在屏東進行中信兄弟、統一獅之戰，兩隊加起來出現25支安打，包括四支全壘打；兄弟包辦14安，九棒黃稚峰四打數三安打，本季第二轟出爐，終場9：4獲勝。

兄弟在二軍例行賽維持不敗，目前出賽八場打出7勝1和，獅隊掉到3勝5敗。

兄弟今天在主場打得順手，林書逸、 陳家駒、黃稚峰先後開轟，獅隊林祖傑也揮出全壘打，兄弟前兩局就從獅隊先發投手施子謙的手中攻下四分，一路領先到終場。

獅隊11支安打紀錄，前三棒邱智呈、林祖傑、林勝傑合計七安，邱智呈五打數三安打、攻下一分打點，打擊表現最佳。

施子謙先發五局被揮出八支安打（林書逸全壘打），失六分有五分自責，吞下二軍例行賽第二敗，防禦率從賽前6.14升至7.30。

兄弟洋投德保拉先發五局，被揮七支安打（林祖傑全壘打）、失兩分，奪下二軍例行賽首勝。