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春季聯賽／劉鎰嘉、林志祥開轟 安永鮮物2連勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
劉鎰嘉(右)、林志祥(左)。 擷圖自安永鮮物棒球隊粉絲團
劉鎰嘉(右)、林志祥(左)。 擷圖自安永鮮物棒球隊粉絲團

安永鮮物隊在全國成棒甲組春季聯賽漸入佳境，今天對台南市之戰，劉鎰嘉、林志祥先後轟出陽春砲，終場4：1獲勝，打出二連勝。

安永鮮物冕王座，開賽前四戰打出1和3敗，昨睽靠日籍投手高塩將樹獨撐九局，以3：2擊敗台電，今天對戰南市，全場只有六支安打，但劉鎰嘉、林志祥分別在五局、七局上開轟，以長打火力壓倒對手。

安永鮮物先發投手鄭智鴻用132球完成八局任務，被揮出八支安打，飆出七次三振，只在八局下失一分，以優質內容奪勝；鄭文豪後援一局，被安打一支、保送一次、未失分，拿到後援成功。

南市先發投手李峻旗投6.1局，被安打五支、四死球四次，被轟出兩支全壘打，失四分吞敗。

新北市、綺麗珊瑚之戰，新北先發投手徐彩筌投5.2局，被揮出五支安打、失兩分，吳仁傑接手3.1局，只被揮出一支安打、無失分，兩人分獲勝投、救援成功，新北終場5：2獲勝。

林志祥 春季聯賽

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