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中職／TJ手術動刀14人 黃平洋是第一人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
黃平洋。 報系資料照
黃平洋。 報系資料照

統一獅隊投手林子崴決定今年動刀，成為中職史上第14位進行韌帶重建手術（俗稱Tommy John）的投手，味全龍隊「金臂人」黃平洋是史上第一人，當時他抱著「死馬當活馬醫」的心情，後來在台灣大聯盟投出一片天。

旅美台灣球員中，上過大聯盟的11人中，有7人都動過韌帶重建手術，分別是陳偉殷、曹錦輝、郭泓志、倪福德、李振昌、羅嘉仁以及王維中，其中郭泓志就做了兩次重建手術，由發明TJ手術的道奇隊隊醫喬伯（Frank Jobe）執刀。

身為TJ手術權威，黃平洋手臂出狀況時也是找上喬伯幫忙，1994年球季黃平洋就因手臂不適在9月提早關機，隔年情況仍未好轉，僅投一場就因手痛提前退場，對未來的恐慌，對他造成無形的壓力，國內醫生診斷結果都是多休息，但疼痛不見改善，讓他決心赴美治療。

雖然害怕開刀的後遺症，但黃平洋想要給球迷一個交代，鼓起勇氣嘗試，成功就多投幾年，失敗就向職棒說掰掰，「我在開刀前已做了最壞的打算。」最終在職棒聯盟醫務組組長黃益亮的陪同下，黃平洋到美國進行韌帶重建手術。

1996年，黃平洋先在明星賽復出登板，但該年球季最終只投了三場比賽，共三局，隔年轉戰台灣大聯盟，才開始穩定先發，又多投了五年，共552局，出賽105場，先發83場，防禦率3.90。

中職過去動過韌帶重建手術的13名球員中，有12人重新回到投手丘，比例為92.3％，其中10人回到一軍陣容佔了76.9%，在一軍平均延長4.2年的投球生涯，其中林其緯、蔡明晉與黃恩賜都是現役球員。

黃平洋 大聯盟 中職

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