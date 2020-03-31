MLB／今年賽季還打得成？大聯盟教頭樂觀以待

新冠肺炎疫情正在美國逐日攀升，沒有新賽季的大聯盟總教練們在做什麼？洋基教頭布恩（Aaron Boone）在家看經典賽事重播，費城人主帥吉拉迪（Joe Girardi）上健身房，響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）則從事喜愛的木工，雖然打發時間的方式不同，但他們每個人有著相同信念，那就是今年棒球季終將回歸。

海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）直言，「我百分百計畫著我們的新賽季。」勇士教頭史尼克（Brian Snitker）則說，「我無法讓自己去想其他可能，我樂觀看待總有一天能比賽，我認為這對每個人都好，我們國家需要棒球。」

大都會主帥羅哈斯（Luis Rojas）和藍鳥教頭蒙托亞（Charlie Montoyo）也肯定地說，「我是真的相信今年會有賽季。」只有洛磯總教練布萊克（Bud Black）稍微遲疑，「包含我在內，我想全部人都有些懷疑，但我樂觀認為國家會度過這關，病毒離開後，我們就能打棒球了。」

總教練們在家帶兵，透過電話或簡訊追蹤每位球員的情況，不過疫情當頭，大多數話題只能圍繞在健康狀態，布恩就說，「問你好嗎？你家人好嗎？做了些什麼？這些是我們最常出現的問題。」得到的回饋大部分是球員反問「賽季何時能開打？」、「健身房關閉了怎麼辦？」。

教頭們也紛紛拿911恐攻的經驗當作這次疫情的模板，認為棒球在走過低谷後總有回歸的一天，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，「我是紐約人，家人也在紐約，我了解經歷了什麼，紐約重新站起來了，棒球也把每個人都帶回來，911後第一場比賽我以勇士球員的身分作客大都會，我們原本領先，結果皮亞薩（Mike Piazza）敲出逆轉全壘打，這一轟對所有人來說像是救贖一般。」