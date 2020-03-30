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大專聯賽／許峻暘螃蟹球有看頭 確定報名中職選秀

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
許峻暘在冠軍戰飆出14K，自認表現「還算可圈可點」。記者季相儒／攝影
許峻暘在冠軍戰飆出14K，自認表現「還算可圈可點」。記者季相儒／攝影

開南大學22歲投手許峻暘，今天在大專棒球聯賽公開組一級冠軍戰先發八局，只被國立體大揮出三支安打、失兩分，狂飆14次三振，幫助開南8：2獲勝，他說：「這是生涯單場最多奪三振紀錄。」

許峻暘用113球完成八局任務，有效壓制國立體大打線，自認「還算可圈可點」，覺得可惜之處是四、五局上先投保送、再被安打，導致各失一分。

開南總教練郭李建夫九局上換上詹曜銘投球，未讓許峻暘拚完投勝；許峻暘表示，用球數也到了，體力已下降，尊重教練團的決定。

開南暌違三年奪下隊史第二座大專聯賽冠軍，他說：「打那麼久、流那麼多汗，只為了這一戰，當然要好好拚一下。」

至於單場狂飆14K，許峻暘表示，都靠捕手配球，快、慢速球搭配不錯，上大學後從總教練那裡學到的「螃蟹球」（變速球）， 在冠軍戰也投得不錯。

許峻暘打青棒時，最快球速130公里出頭，為了加強球技，特別挑選開南、投效郭李麾下，現在增至144公里，確定報名今年中職選秀會。他說：「速度、體重都要增加，未來目標想打職棒，但層級不一樣，還有很多東西要學。」

開南大學奪下大專棒球聯賽冠軍後，全隊開心把總教練郭李建夫拋向天空。記者季相儒／攝影
開南大學奪下大專棒球聯賽冠軍後，全隊開心把總教練郭李建夫拋向天空。記者季相儒／攝影

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