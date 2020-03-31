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日職／奧運延後一年 柳田悠岐意外成為受益者

聯合新聞網 / 福耳
軟銀鷹隊外野手柳田悠岐在2015年到2018年間有3季的OPS超過1.000，是可怕的超級強打，上季因膝傷僅出賽38場，季後還動了右肘手術。 擷圖自維基百科／Gaffky攝影
軟銀鷹隊外野手柳田悠岐在2015年到2018年間有3季的OPS超過1.000，是可怕的超級強打，上季因膝傷僅出賽38場，季後還動了右肘手術。 擷圖自維基百科／Gaffky攝影

因武漢肺炎疫情無法有效控制，2020東京奧運正式宣佈延期至明年，確定日程尚未公布。參加奧運是所有運動員的最大夢想，付出的心力精神更非旁人所能體會的，如今延期，不少已取得及正努力爭取參賽資格的運動員在訓練上都需再做調整，但相反地，延期一年對於有些受傷或狀況不佳的運動員來說，卻給了一段緩衝的時間，讓他們提升能參與奧運的機會，其中也包括這幾名日職的球員在內。

日本在去年的世界12強棒球賽中首次奪下冠軍，重返國際重大賽事王者寶座，由於接下來的奧運也是由稻葉篤紀領兵，因此這支日本國家武士隊中的成員也被認為有較大的希望成為奧運代表隊班底，不過開季前傳出軟銀的高橋礼及甲斐野央這兩名投手出現傷勢的消息，都趕不上開季，高橋是左大腿發炎，預計5月歸隊，甲斐野則是右手肘韌帶損傷，以PRP自體血小板增生療法治療，估計最少也要3個月恢復期，如果奧運如期舉辦，在12強貢獻良多的兩人必定無法參加，延期給了他們再次打國家隊的機會，隊友千賀滉大以及柳田悠岐也同樣因為奧運延期而有充足的準備時間。

12強賽冠軍戰日本隊獲勝，賽後球員將總教練稻葉篤紀拋向空中慶賀。 聯合報系資料照片
12強賽冠軍戰日本隊獲勝，賽後球員將總教練稻葉篤紀拋向空中慶賀。 聯合報系資料照片

千賀在去年投出優異的成績，26場出賽交出13勝8敗2.79防禦率的成績，更以227次三振奪得三振王，不過高達180局的投球局數，也讓他在季後辭退12強的代表隊。今年春訓時千賀發生右前臂肌肉緊繃的狀況，從2月底開始就沒有再投球過，目前仍在自主練習，他在17年入選過WBC日本國家隊，還獲選為該屆的最優秀投手，如果能趕上明年的國家隊，那對日本拿下奧運冠軍有很大的幫助。

軟體銀行鷹強投千賀滉大因為在例行賽過度出賽，因此季後退出12強賽日本隊。 歐新社資料照片
軟體銀行鷹強投千賀滉大因為在例行賽過度出賽，因此季後退出12強賽日本隊。 歐新社資料照片

柳田是近年來日職數一數二的強打者，令人意外地是他打日本國家隊的次數與其他球員比起來卻比較少，讓人印象較深刻的是在14年及18年兩屆日美職棒對抗賽的表現，主要國際賽事如WBC及12強棒球賽都沒有國手經驗，之所以入選國家隊次數少，主因是傷勢影響，15年的12強及17年的WBC都是因傷辭退國家隊。

柳田悠岐上季4月因左膝肌腱斷裂只出賽38場，打擊率2成89，7轟及23分打點的成績當然不盡理想，季後也辭退12強代表隊，並且動了右肘的手術，春訓從二軍出發，日前終於回到一軍，奧運延期到明年，柳田有更多時間調整到最佳狀況，他也表示要在今年打出生涯最佳成績，以期入選國家隊，迎接個人職棒生涯最重要的國際大賽，相信也有許多球迷非常期待他在奧運場上的表現。

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