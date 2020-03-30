大專聯賽／許峻暘狂飆14K 開南大學第二冠到手

開南大學22歲投手許峻暘，今天在大專棒球聯賽公開組一級冠軍戰大展K功，先發八局只被揮出三支安打、失兩分，狂飆14次三振，幫助開南8：2擊敗國立體大，繼105學年度後，暌違三年奪下隊史第二座冠軍。

開南首局就點燃攻勢，湯家豪獲保送後，靠陽尚衛犧牲短打攻占二壘，楊皓然揮出二壘打，攻下全場第一分，接著莊凱文安打追加第二分。

三局下模式相同，湯家豪保送、陽尚衛犧牲短打，莊凱文安打再攻一分，開南3：0領先。

國立體大前三局掛零，四局上陳毅獲保送，彭立軒安打扳回一分，五局上林楷錡觸身球，莊韋恩二壘打再得一分，追成2：3。