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大專聯賽／李承風領軍文大過關 期待均速達144公里
文化大學二年級投手李承風，今天在在大專棒球聯賽公開組一級季軍戰投出優質表現，先發6.2局只失一分，幫助文大2：1擊敗嘉義大學，期許自己未來直球均速能有143、144公里，而非偶爾才有。
李承風用103球完成先發任務，被安打四支、四死球四次，飆出五次三振，七局下退場後，陽杰恩後援2.1局，連續解決七名打者，拿到救援成功。
李承風出身穀保家商青棒隊，坦言高中到現在進步幅度不明顯，尤其青棒投手的速度愈來愈快，現階段想待在大學好好磨練。
他說，整體當然比高中好，但還有很多需要加強之處，加強重量訓練後，對球速確實有幫助。
文大今天一局上靠孫易伸兩分打點二壘打領先，李承風一局下連續保送嘉大前三棒（包括黃士禕觸身球），還好只失一分，最後保住勝投。
文大總教練廖敏雄表示，李承風開賽狀況多，隊友先攻下兩分，讓他吃下定心丸，太想飆出球速、三振打者，還不如穩定投球，這是李承風必須學習之處。
嘉大先發投手李瑞霖110球獨撐九局，被揮出八支安打、失兩分，吞下完投敗。
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