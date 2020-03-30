富邦推出防疫系列影片 洪一中、許晉哲秀活力舞姿

全球現在都受到新冠肺炎影響，為了陪伴大家正向防疫、為台灣加油，富邦金控召集旗下棒、籃球隊及贊助的菁英選手們，推出「#宇宙邦罩你」系列影音主題，富邦悍將隊總教練洪一中、台北富邦勇士隊主帥許晉哲都在影片中秀出舞技。

「#宇宙邦罩你」集結了富邦重量級教練及明星選手們，以活力的舞蹈和幽默的演出，呼籲全民減少外出，改為在家多看書、聽音樂、欣賞電影等，以正向態度面對疫情，盼為當前的社會氛圍增添正向的力量。

首集「#宇宙邦罩你」，邀請富邦悍將洪一中、林哲瑄、胡金龍、方克偉、陳品捷；富邦勇士許晉哲、林志傑、林書緯、賴廷恩；富邦選手潘政琮、郭婞淳、台灣大贊助選手徐薇淩及莊吉生共襄盛舉。

二位總教練不同於以往場上的嚴肅形象，以活力舞姿展現出反差效果。潘政琮及莊吉生也遠從海外自拍錄製舞蹈響應這次活動，為台灣的民眾加油打氣，球員、教練們搭配富邦品牌歌曲及演繹保持安全距離、袖子遮口鼻、勤洗手等動作，提醒民眾防疫禮貌。

第二集「#宇宙邦罩你─暖心悍將妙錦囊」，由洪一中總教練領銜主演，洪總展現暖男本色與林哲瑄、胡金龍幽默互動演出，傳達防疫期間除了保護自己更不忘關心他人的重要性。

第三集「#宇宙邦罩你」中潘政琮、郭婞淳、徐薇淩及莊吉生將展現運動之外感性的一面，不藏私地跟大家分享減壓與撫慰心靈良方。

第四集「#宇宙邦罩你」將深入富邦勇士隊員的日常，邀請林志傑、林書緯、賴廷恩與球迷分享熱愛的歌單，盼與好久不見的球迷共享音樂正能量。