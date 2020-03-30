大專聯賽／當過劉致榮室友 文大孫易伸擊沈嘉大

文化大學今天在大專棒球聯賽公開組一級季軍戰，靠五棒孫易伸首局關鍵二壘打攻下兩分打點，以2：1擊敗嘉義大學，他說：「未來目標想進職棒，能出國更好，家裡希望我先念完大學。」

孫易伸一局上從嘉大先發投手李瑞霖的手中，揮出中外野方向二壘打，成為致勝一擊，接下來三次打擊掛零，本屆賽事打擊率6成（所有選手只計算賽複賽成績），奪下打擊獎第二名。

孫易伸出身穀保家商青棒隊，目前就讀文大二年級，和旅美投手劉致榮頗有交情，兩人當過室友，也在同一家訓練中心操練，他說：「碰到問題打電話給劉致榮，他都很樂意討論。」

對於這家訓練中心的評價，孫易伸強調一定有效果，本來身體素質不好，現在明顯提升，打擊力量、飛行距離都有感覺，但還有很多東西要學。

文大總教練廖敏雄表示，孫易伸是全隊在這次比賽表現最穩定的選手，重要打點都是他貢獻，明年將會賦予四棒打者重任。