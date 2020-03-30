快訊

得肺炎不會怎樣？病毒背後 你看不到的骨牌效應

一山難容二虎！李登輝郝柏村當年分道 肝膽相照變肝膽俱裂

大專聯賽／文大不敵余謙後 廖敏雄：選手求勝欲望太低

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
文大總教練廖敏雄用「悶」形容全隊打擊表現。記者季相儒／攝影
文大總教練廖敏雄用「悶」形容全隊打擊表現。記者季相儒／攝影

大專棒球聯賽公開組一級今天進行最後一天賽事，文化大學在季軍戰對決嘉義大學，先發投手李承風投6.2局失一分，文大終場2：1獲勝，連續六屆賽事都打進前三名。

文大一局上靠五棒孫易伸關鍵二壘打，攻下兩分打點，一路領先到比賽結束，總教練廖敏雄賽後談到全隊打擊表現，只用一個「悶」字形容。

文大全場揮出八支安打，比嘉大多四支，廖敏雄說：「冠軍戰打習慣了，球員找不到拚戰的誘因。」

文大2015年奪下季軍，接下來四年都打進冠軍戰、抱回三座冠軍，廖敏雄認為，就算打季軍戰，全隊也要拿出認真的態度，安打一局一支，實在太過分散。

文大昨天在四強賽不敵開南大學投手余謙（168球完投勝），中斷連續四年晉級冠軍戰紀錄，廖敏雄說：「今天投手等級不同，選手求勝欲望太低。」

棒球 余謙

延伸閱讀

大專聯賽／王牌都用掉…開南、國體今爭冠

大專聯賽／燃燒168球 余謙粉碎文化

大專聯賽／國體暌違5年闖冠軍戰 將與開南爭霸

大專聯賽／文化連霸夢碎 廖敏雄大讚余謙好表現

相關新聞

電子好球帶／美國小聯盟啟用 中職觀望中

在大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）的強力主導下，電子好球帶執法指日可待，繼去年在獨立聯盟和大西洋聯盟搶先實驗後...

中職／避免成防疫破口 開季應全面閉門試合

上週包括強投藤浪晉太郎在內的3名阪神虎球員，確診感染新冠肺炎，消息一出震撼球界，也為日本職棒能否在4月24日如期開幕埋下變數。 藤浪染疫看似與台灣球界無關，實則不然，因為日前中職會長吳志揚已表明

日職／噓聲或掌聲一線之隔 藤浪態度決定一切

阪神虎隊藤浪晋太郎上週成為日職感染新冠狀病毒肺炎（COVID-19）的確診案例第一人，為日本職棒目標的4月24日開幕投下重大變數。 雖然消息曝光後引起震撼，不過以日本目前的疫情發展狀況，加上「喜

大專聯賽／李承風領軍文大過關 期待均速達144公里

文化大學二年級投手李承風，今天在在大專棒球聯賽公開組一級季軍戰投出優質表現，先發6.2局只失一分，幫助文大2：1擊敗嘉義...

富邦推出防疫系列影片 洪一中、許晉哲秀活力舞姿

全球現在都受到新冠肺炎影響，為了陪伴大家正向防疫、為台灣加油，富邦金控召集旗下棒、籃球隊及贊助的菁英選手們，推出「#宇宙...

大專聯賽／當過劉致榮室友 文大孫易伸擊沈嘉大

文化大學今天在大專棒球聯賽公開組一級季軍戰，靠五棒孫易伸首局關鍵二壘打攻下兩分打點，以2：1擊敗嘉義大學，他說：「未來目...

大專聯賽／文大不敵余謙後 廖敏雄：選手求勝欲望太低

大專棒球聯賽公開組一級今天進行最後一天賽事，文化大學在季軍戰對決嘉義大學，先發投手李承風投6.2局失一分，文大終場2：1...

春季聯賽／高塩將樹130球完投勝 安永鮮物終於開胡

安永鮮物隊衛冕成棒甲組春季聯賽王座，開賽前四戰打出1和3敗，今天對決業餘傳統勁旅台電隊，31歲日籍投手高塩將樹獨撐九局，...

春季聯賽／林宇祥7局優質先發 與富發5連不敗

全國成棒甲組春季聯賽休兵兩天後，今天重新點燃戰火，台北興富發隊在羅東球場對台南市之戰，先發投手林宇祥投七局只失一分，興富...

電子好球帶／資深裁判蘇建文：成熟度待觀察

棒球賽是否該引進電子好球帶，中職最資深裁判蘇建文分享看法，表示雖然科技進入運動產業是必然的，自己並不會去抗拒，但這套系統...

電子好球帶／馮勝賢：可當輔助判決 洪一中：少了味道

職棒球員出身的中職秘書長馮勝賢，退役後曾擔任職棒教練、球評等多種角色，在棒球場上經驗豐富，撇開當今的行政職位身分，他對電...

MLB／塞揚獎20顆遺珠 達比修有仍有機會

塞揚獎是大聯盟投手最渴望的獎項之一，塞揚（Cy Young）生涯拿下511勝、815次先發、749次完投的卓越成績，因此...

熱門新聞

NBA／遭韋德、安東尼戲謔開玩笑 03梯榜眼成熟回應

NBA／外媒曝勇士不會選拉梅羅 因他有較大缺陷

NBA／協助紐約抗疫 馬布瑞欲從中國調1000萬口罩

日職／噓聲或掌聲一線之隔 藤浪態度決定一切

MLB／查普曼「露一手」 球迷驚嘆太粗壯

電子好球帶／美國小聯盟啟用 中職觀望中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。