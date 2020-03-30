大專聯賽／文大不敵余謙後 廖敏雄：選手求勝欲望太低
大專棒球聯賽公開組一級今天進行最後一天賽事，文化大學在季軍戰對決嘉義大學，先發投手李承風投6.2局失一分，文大終場2：1獲勝，連續六屆賽事都打進前三名。
文大一局上靠五棒孫易伸關鍵二壘打，攻下兩分打點，一路領先到比賽結束，總教練廖敏雄賽後談到全隊打擊表現，只用一個「悶」字形容。
文大全場揮出八支安打，比嘉大多四支，廖敏雄說：「冠軍戰打習慣了，球員找不到拚戰的誘因。」
文大2015年奪下季軍，接下來四年都打進冠軍戰、抱回三座冠軍，廖敏雄認為，就算打季軍戰，全隊也要拿出認真的態度，安打一局一支，實在太過分散。
文大昨天在四強賽不敵開南大學投手余謙（168球完投勝），中斷連續四年晉級冠軍戰紀錄，廖敏雄說：「今天投手等級不同，選手求勝欲望太低。」
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