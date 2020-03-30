快訊

觀光局主管害下屬及5歲幼兒染疫 交通部拔官降職

中風引發器官衰竭 郝柏村三總病逝享嵩壽101歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春季聯賽／高塩將樹130球完投勝 安永鮮物終於開胡

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
安永鮮物隊。 報系資料照
安永鮮物隊。 報系資料照

安永鮮物隊衛冕成棒甲組春季聯賽王座，開賽前四戰打出1和3敗，今天對決業餘傳統勁旅台電隊，31歲日籍投手高塩將樹獨撐九局，被揮出五支安打、失兩分，安永鮮物終場3：2獲勝，總於在本屆賽事嘗到贏球滋味。

高塩將樹前六局未被得分，幫助安永鮮物2：0領先，但他在七局上保送范孟傑後，被林軒逸、謝榮展連揮安打，加上蔡智榆高飛犧牲打，遭追平比數。

安永鮮物七局下反攻，黃義坤安打，林志祥犧牲觸擊，劉鎰嘉關鍵安打攻下超前分，終場一分之差險勝。

高塩將樹130球完投勝，被揮出五支安打、保送三次，飆出七次三振，成為獨永鮮物在本屆比賽首位勝利投手。

台電動用四名投手范孟晨、謝柏賢、王翔鷹、王宗豪應戰，王翔鷹中繼1.2局，被揮出三支安打、保送兩次，失一分吞敗，台電戰績掉到3勝2敗。

王宗豪 春季聯賽

延伸閱讀

春季聯賽／林宇祥7局優質先發 與富發5連不敗

中職／開季一直延 調整成難題

大專聯賽／國體暌違5年闖冠軍戰 將與開南爭霸

中職／陳重廷雙響砲屠龍 比下曾陶鎔兩分砲

相關新聞

電子好球帶／美國小聯盟啟用 中職觀望中

在大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）的強力主導下，電子好球帶執法指日可待，繼去年在獨立聯盟和大西洋聯盟搶先實驗後...

中職／避免成防疫破口 開季應全面閉門試合

上週包括強投藤浪晉太郎在內的3名阪神虎球員，確診感染新冠肺炎，消息一出震撼球界，也為日本職棒能否在4月24日如期開幕埋下變數。 藤浪染疫看似與台灣球界無關，實則不然，因為日前中職會長吳志揚已表明

日職／噓聲或掌聲一線之隔 藤浪態度決定一切

阪神虎隊藤浪晋太郎上週成為日職感染新冠狀病毒肺炎（COVID-19）的確診案例第一人，為日本職棒目標的4月24日開幕投下重大變數。 雖然消息曝光後引起震撼，不過以日本目前的疫情發展狀況，加上「喜

春季聯賽／高塩將樹130球完投勝 安永鮮物終於開胡

安永鮮物隊衛冕成棒甲組春季聯賽王座，開賽前四戰打出1和3敗，今天對決業餘傳統勁旅台電隊，31歲日籍投手高塩將樹獨撐九局，...

春季聯賽／林宇祥7局優質先發 與富發5連不敗

全國成棒甲組春季聯賽休兵兩天後，今天重新點燃戰火，台北興富發隊在羅東球場對台南市之戰，先發投手林宇祥投七局只失一分，興富...

電子好球帶／資深裁判蘇建文：成熟度待觀察

棒球賽是否該引進電子好球帶，中職最資深裁判蘇建文分享看法，表示雖然科技進入運動產業是必然的，自己並不會去抗拒，但這套系統...

電子好球帶／馮勝賢：可當輔助判決 洪一中：少了味道

職棒球員出身的中職秘書長馮勝賢，退役後曾擔任職棒教練、球評等多種角色，在棒球場上經驗豐富，撇開當今的行政職位身分，他對電...

MLB／塞揚獎20顆遺珠 達比修有仍有機會

塞揚獎是大聯盟投手最渴望的獎項之一，塞揚（Cy Young）生涯拿下511勝、815次先發、749次完投的卓越成績，因此...

大專聯賽／王牌都用掉…開南、國體今爭冠

大專棒球聯賽四強決賽因雨延後一天進行，精采度不受影響，開南大學靠十八歲菜鳥余謙以一六八球完投九局，送出十六次三振，率隊以...

中職／開季一直延 調整成難題

中信兄弟隊昨天作客新莊球場，對富邦悍將隊進行熱身賽，張志豪砲火凶猛，四次打數揮出兩支安打，包括六局上兩分砲，全場包辦三分...

大專聯賽／燃燒168球 余謙粉碎文化

去年在Ｕ十八世界盃青棒賽冠軍戰抗美一戰成名，十八歲投手余謙進入開南大學後，表現再精進，昨天大專棒球聯賽四強戰，一夫當關率...

大專聯賽／陳連宏客座指導打擊 嘉大打者受益良多

嘉義大學今年在大專棒球聯賽打出好表現，暌違12年挺進4強，雖然今天在4強賽以3：6不敵國立體大，但已拉近雙方的實力差距，...

熱門新聞

NBA／遭韋德、安東尼戲謔開玩笑 03梯榜眼成熟回應

NBA／勇士隊前冠軍球員曝 外線差點贏湯普森

NBA／協助紐約抗疫 馬布瑞欲從中國調1000萬口罩

日職／噓聲或掌聲一線之隔 藤浪態度決定一切

韌帶手術接二連三 投手「疫起」走進開刀房

MLB／美網站介紹張育成 擁有砲火但遭林多卡位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。