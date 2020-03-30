春季聯賽／高塩將樹130球完投勝 安永鮮物終於開胡

安永鮮物隊衛冕成棒甲組春季聯賽王座，開賽前四戰打出1和3敗，今天對決業餘傳統勁旅台電隊，31歲日籍投手高塩將樹獨撐九局，被揮出五支安打、失兩分，安永鮮物終場3：2獲勝，總於在本屆賽事嘗到贏球滋味。

高塩將樹前六局未被得分，幫助安永鮮物2：0領先，但他在七局上保送范孟傑後，被林軒逸、謝榮展連揮安打，加上蔡智榆高飛犧牲打，遭追平比數。

安永鮮物七局下反攻，黃義坤安打，林志祥犧牲觸擊，劉鎰嘉關鍵安打攻下超前分，終場一分之差險勝。

高塩將樹130球完投勝，被揮出五支安打、保送三次，飆出七次三振，成為獨永鮮物在本屆比賽首位勝利投手。

台電動用四名投手范孟晨、謝柏賢、王翔鷹、王宗豪應戰，王翔鷹中繼1.2局，被揮出三支安打、保送兩次，失一分吞敗，台電戰績掉到3勝2敗。