電子好球帶／資深裁判蘇建文：成熟度待觀察

棒球賽是否該引進電子好球帶，中職最資深裁判蘇建文分享看法，表示雖然科技進入運動產業是必然的，自己並不會去抗拒，但這套系統是否已經成熟還有待觀察，如果為了噱頭而貿然啟用，便會失去原本追求更精準判決的意義。

蘇建文表示，當今的技術還沒涉及在球內安裝追蹤器，只是就攝影機拍攝角度去設定好球帶，分辨內角和外角沒太大問題，但高低盲點的問題就比較大，尤其還牽涉到立體縱深，「高度除了要配合打者身高改變，有些球經過本壘板的剎那會掉下來，目前技術無法成熟反應這部分，所以高和低的判斷有待加強。」

要降低電子好球帶的誤差，蘇建文認為，攝影機除了架在正面外，打者的側面和本壘上方也需要提供攝影角度，才能建構出最立體的好球帶。

蘇建文指出，電子好球帶應該用以輔佐判決，「連網球這麼早引用鷹眼系統，至今也還是需要主審和線審，透過轉播科技檢視判決，這是趨勢，我們不能因站在主審位置就自傲看得最準，因為總是會有誤差，科技給裁判壓力沒有錯，但也提醒要更專注做好工作，有好有壞。」