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電子好球帶／馮勝賢：可當輔助判決 洪一中：少了味道

聯合報 / 記者吳敏欣／台北即時報導
中職秘書長馮勝賢。本報資料照片
中職秘書長馮勝賢。本報資料照片

棒球員出身的中職秘書長馮勝賢，退役後曾擔任職棒教練、球評等多種角色，在棒球場上經驗豐富，撇開當今的行政職位身分，他對電子好球帶的態度有所保留。

「以球員出身的角度來看，我比較傾向讓主審判定，畢竟職業裁判不會差到哪裡，電子好球帶若為輔助的話可以，一旦成為主要依據，就少了一個味道。」

不過既然是聯盟的執行官，馮勝賢當然得做通盤考量，包含對裁判帶來的影響，「電子好球帶是可以嘗試，比較和人為判決是哪個比較好，也可以對裁判工作帶來新刺激。」

馮勝賢指出，如果裁判在培育時期使用電子好球帶輔助，或許能帶來更大幫助，最終職棒賽場的執行面還是回到人工比較好，電子好球帶近期拿來當主力還不到成熟時刻。

時常在比賽上場向主審抗議好球帶，中職最多勝教頭、富邦悍將總教練洪一中透露，自己也是比較喜歡主審人為判決，「電子好球帶能增加多少準確度還不知道，但是這樣一來就少了棒球的味道，本來棒球賽就這樣，因為好球帶的判決爭議，總教練上去吵得面紅耳赤，球迷跟著血脈噴張，媒體也有新聞可以寫。」

富邦悍將總教練洪一中。本報資料照片
富邦悍將總教練洪一中。本報資料照片

棒球 馮勝賢 中職

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