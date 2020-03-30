電子好球帶／美國小聯盟啟用 中職觀望中

在大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）的強力主導下，電子好球帶執法指日可待，繼去年在獨立聯盟和大西洋聯盟搶先實驗後，今年將正式推進到小聯盟賽場，而且官方已取得裁判工會肯首，在未來五年就有機會看到電子好球帶正式上路。

近年大聯盟積極推動改革，包含電子輔助判決、故意保送免投四壞球等，連帶世界棒壇跟進變革，電子好球帶若真的登堂入室，無意外將引發另一波追隨潮流。

是否該引入電子好球帶，中職秘書長馮勝賢表示，「電子好球帶如果是未來國際趨勢，中職當然也不能故步自封，必須跟著走，目前保持觀望，日本、韓國都還沒有動作。」

中職和大聯盟都有固定進行技術方面的交流合作，馮勝賢透露，日前已經請國際組向大聯盟進一步詢問電子好球帶，得到還在測試中的回應，「若大聯盟執行後對比賽有正面影響，我們也樂觀其成。」由於今年小聯盟就會開始測試，所以中職會跟大聯盟聯繫，希望提供相關資訊，也有可能派人去現場了解使用狀況。

如果中職真的要安裝電子好球帶，馮勝賢點出其中難題，「要實施的話，台灣所有球場都要是屬地主義的，我們雖然球隊不多，不過一旦要裝設，就得在所有球場安裝，角度和儀器全部到位，測量資訊才會完整，球團雖然現在有人安裝trackman，但這套系統在國外已經落伍了，未來裝設的金額是由聯盟或球團買單，也是要討論的問題。」