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MLB／塞揚獎20顆遺珠 達比修有仍有機會

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
達比修有。 美聯社
達比修有。 美聯社

塞揚獎是大聯盟投手最渴望的獎項之一，塞揚（Cy Young）生涯拿下511勝、815次先發、749次完投的卓越成績，因此以他為名，塞揚本人當然無法獲此榮耀；大聯盟官網也列出其他與獎項擦身而過的強投，日籍投手達比修有則被選為仍有機會競逐的五人之一。

塞揚獎自1956年創立，大聯盟專欄作家哈里根（Thomas Harrigan）依不同年代列出，塞揚獎前、曾有機會、機會渺茫以及仍有機會，一共20位擁有塞揚獎實力卻未拿過獎的代表投手。

現役超過1000局卻未曾拿獎的投手，達比修有與塞爾（Chris Sale）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、柯爾（Gerrit Cole）及柯賓（Patrick Corbin）並列。

達比修有在2013年美聯塞揚票選排名第二，哈里根認為，33歲的達比修有過去兩個球季防禦率雖為4.16，但去年下半季的防禦率是2.76，而且生涯每九局三振數11.1更是史上排名第一，都有助於他保有塞揚競爭力。

強森（Walter Johnson）拿過兩次美聯MVP，亞歷山大（Pete Alexander）是三屆投手三冠王，葛洛夫（Lefty Grove）是九屆防禦率王，馬修森（Christy Mathewson）連12年拿下20勝，但他們都在塞揚獎設置前退役。

布萊列文（Bert Blyleven）、穆西納（Mike Mussina）、萊恩（Nolan Ryan）、席林（Curt Schilling）以及布朗（Kevin Brown）都曾在塞揚獎票選排名二、三名，卻在退休前都無緣一吻獎杯。

現役投手中，漢默斯（Cole Hamels）、萊斯特（Jon Lester）、韋恩萊特（Adam Wainwright）、邦賈納（Madison Bumgarner）以及奎托（Johnny Cueto）也都曾在塞揚票選排名前五，但生涯邁進後段，要拚獎項難度很高。

達比修有 大聯盟

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