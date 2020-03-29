聽新聞
test
0:00 / 0:00
大專聯賽／陳連宏客座指導打擊 嘉大打者受益良多
嘉義大學今年在大專棒球聯賽打出好表現，暌違12年挺進4強，雖然今天在4強賽以3：6不敵國立體大，但已拉近雙方的實力差距，複賽起邀請富邦悍將隊前總教練陳連宏擔任客座打擊教練，讓選手獲益良多。
嘉大在預賽拿下5勝2敗成績，其中下勾投手李瑞霖對戰開南大學及台北市大都搶勝，讓全隊信心大增，並帶著3勝0敗戰績晉級8強，複賽4戰也只輸國體，以5勝1敗1和戰績搶下複賽第2晉級，是隊史繼96學年度後再闖4強。
雖然4強戰再輸國體，但兩戰都將比分差控制在3分內，總教練鍾宇政說：「這兩次對戰國體，是我們第一次跟他們打得那麼勢均力敵，之前對到都被打爆。」
嘉大在複賽起也邀請陳連宏到球隊客座指導打者，陣中主砲高宸軒指出：「陳教練來之前，我們對速球和變化球的判斷能力很差，但他來協助我們，動作改變後，看球的時間點拉長，選球能力就有提升。」
高宸軒也透露，陳連宏的指導是「因材施教」，「他會看每個人的打擊習性，來分配要做怎麼樣的訓練。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言