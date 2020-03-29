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大專聯賽／國體暌違5年闖冠軍戰 將與開南爭霸

聯合報 / 記者葉姵妤／新北即時報導
國立體大投手莊陳仲敖。記者林伯東／攝影
國立體大投手莊陳仲敖。記者林伯東／攝影

國立體大相隔4年再闖大專聯賽4強，今天對上暌違12年晉級的嘉義大學，莊陳仲敖先發5.1局無責失，與3任後援投手合力壓制對手，打線則靠11支安打的適時發揮，終場以6：3贏球，繼103學年度後再闖冠軍，明天對戰開南大學爭取隊史第8冠。

國體今天在首局就展開攻勢，靠安打和保送攻占滿壘後，彭立軒敲出右外野方向的安打，打下2：0領先。儘管2局上被嘉大追回1分，國體在4局下靠莊韋恩三壘打多添1分，嘉大在5局上又追回1分讓比數回到1分差，國體在8局下再靠曾翰宇在滿壘時掃出清壘安打，追加3分保險分。

莊陳仲敖今天先發5.1局，被敲出7支安打，有3次三振和1次四壞球保送，失2分都非自責分，用85球後退場，接替的藍愷青也有效化解危機，並靠後兩任投手林峻葳、葉柏麟守住局面。

國體教練龔榮堂表示，兩隊打了一場張力十足的比賽，能拿下最後的勝利，算是運氣不錯，「重要的時間點，我們有把握住，在危機時上場的的投手也有把失分止住，攻守兩端都有適時的表現，尤其是投手。」

國體前一次挺進冠軍戰已是103學年度，過去在大專聯賽7度爭冠從未失利，明天晚間5點將對上開南大學，力拚重返榮耀。

嘉義大學繼93學年度後再闖4強，仍無緣隊史首冠，但複、決賽兩度對上國體的比分差都壓在3分內，總教練鍾宇政表示：「這是我們第一次和國體打得這麼勢均力敵，之前對到他們都被打爆，但因為投手戰力不足，只能用車輪戰的方式。」

國立體大投手莊陳仲敖。記者林伯東／攝影
國立體大投手莊陳仲敖。記者林伯東／攝影

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